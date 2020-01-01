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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 13531 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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Европа встречает Новый год: как это было в Берлине, Риме и Лондоне

Европа встречает Новый год: как это было в Берлине, Риме и Лондоне

Киев  •  УНН

 • 30839 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Европейские страны встречают новый, 2020 год. Как это было в Берлине, Риме и Лондоне, сообщает УНН.

Сотни тысяч человек собрались возле одной из главных достопримечательностей Берлина - Бранденбургских ворот. На расположенной там площади и прилегающей улице по традиции проводится главное новогоднее шоу в ФРГ с фейерверками и концертом. Первые секунды наступившего года Берлин встретил фейерверком - за 10 минут было произведено несколько тысяч залпов.

В Риме папа Франциск прогулялся на площади Святого Петра, чтобы полюбоваться сценой Рождества.

Из толпы раздавались крики "Папа Римский" и "С Новым годом", когда люди спешили к нему на встречу или держали на его пути младенцев, чтобы он похлопал их по голове.

На новогодней вечерневой службе в базилике Святого Петра он призывал людей проявлять больше солидарности и "строить мосты, а не стены".

Лондон встретил новый 2020 год под звон курантов Биг-Бена и многочисленные каскады фейерверков на берегу Темзы. В течение всего года куранты были на реконструкции, также были отреставрированы шпиль и крыша часовой башни.

После торжественного боя начался салют. В этом году небо Лондона осветили 12 тыс. пиротехнических зарядов. Около 2 тыс. из них былы запущены с колеса обозрения London eye. Помимо колеса, для запуска фейерверков были задействованы пришвартованные у берегов Темзы баржи. Ежегодное праздничное мероприятие транслировалось в прямом телевизионном эфире.

Напомним, Новый год встретили в Азии.

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