Новый год встретили в Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Япония, Северная и Южной Кореи феерично встретили новый год салютами и аплодисментами, передает УНН.
Так, в 17:00 по местному времени на Азиатском континенте жители городов и поселков торжественно встретили новый 2020-й год.
На очереди праздновать - Сингапур, Китай и Гонконг, где Новый Год наступит в 18:00 по Киеву.
Как сообщал УНН, первыми успели отпраздновать завершение 2019-го тихоокеанские государства Самоа и Кирибати.
После этого, празднование началось в Новой Зеландии.
В 15:00 по киевскому времени Новый год с фейерверками встретили в Австралии.