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Новий рік зустріли в Азії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Японія, Північна та Південна Корея феєрично зустріли новий рік салютами та оплесками, передає УНН.

Так, о 17:00 за місцевим часом на Азійському континенті жителі міст та містечок урочисто зустріли новий 2020-й рік.

На черзі святкувати - Сінгапур, Китай та Гонконг, де Новий Рік настане о 18:00 за Києвом.

Як повідомляв УНН, першими встигли відсвяткувати завершення 2019-го тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті.

Після цього, святкування розпочалось в Новій Зеландії.

О 15:00 за київським часом Новий рік з феєрверками зустріли в Австралії.

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