Новий рік зустріли в Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Японія, Північна та Південна Корея феєрично зустріли новий рік салютами та оплесками, передає УНН.
Так, о 17:00 за місцевим часом на Азійському континенті жителі міст та містечок урочисто зустріли новий 2020-й рік.
На черзі святкувати - Сінгапур, Китай та Гонконг, де Новий Рік настане о 18:00 за Києвом.
Як повідомляв УНН, першими встигли відсвяткувати завершення 2019-го тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті.
Після цього, святкування розпочалось в Новій Зеландії.
О 15:00 за київським часом Новий рік з феєрверками зустріли в Австралії.