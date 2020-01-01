Європа зустрічає Новий рік: як це було в Берліні, Римі та Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Європейські країни зустрічають новий, 2020 рік. Як це було в Берліні, Римі та Лондоні, повідомляє УНН.
Сотні тисяч людей зібралися біля однієї з головних визначних пам'яток Берліна - Бранденбурзьких воріт. На розташованої там площі та прилеглої вулиці за традицією проводиться головне новорічне шоу в ФРН з феєрверками та концертом. Перші секунди року, що наступив Берлін зустрів феєрверком - за 10 хвилин було вироблено кілька тисяч залпів.
У Римі папа Франциск прогулявся на площі Святого Петра, щоб помилуватися сценою Різдва.
З натовпу лунали крики "Папа Римський" і "З Новим роком", коли люди поспішали до нього на зустріч або тримали на його шляху немовлят, щоб він поплескав їх по голові.
На новорічній вечірній службі в базиліці Святого Петра він закликав людей проявляти більше солідарності і "будувати мости, а не стіни".
Лондон зустрів новий 2020 рік під дзвін курантів Біг-Бена і численні каскади феєрверків на березі Темзи. Протягом всього року куранти були на реконструкції, також були відреставровані шпиль і дах годинникової вежі.
Після урочистого бою почався салют. В цьому році небо Лондона висвітлили 12 тися піротехнічних зарядів. Близько 2 тис. З них били запущені з колеса огляду London eye. Крім колеса, для запуску феєрверків були задіяні пришвартовані біля берегів Темзи баржі. Щорічне святковий захід транслювалося в прямому телевізійному ефірі.
Нагадаємо, Новий рік зустріли в Азії.