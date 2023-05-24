Европа продолжает прилагать усилия, чтобы настроить Латинскую Америку против путина, но сталкивается с сопротивлением - Politico

Детали

Одним из последних, кто предпринял попытку привлечь лидеров латиноамериканских стран к поддержке Украины, был министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который совершил турне по южным странам. Там он провел переговоры на высоком уровне с лидерами Колумбии, Чили и Бразилии.

В разговоре с Politico накануне визита министра бразильский чиновник исключил любое усиление поддержки Киева. «В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, и все так, как есть», — сказал чиновник.

На вопрос, сможет ли Великобритания убедить Чили предоставить военную помощь Украине, чиновник ответил, что этого не произойдет.

В последние месяцы Европейский Союз предпринимал аналогичные попытки, когда высокопоставленные лица, такие как президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц, посетили Латинскую Америку.

Мишель, в частности, настаивал на том, чтобы страны так называемого “Глобального Юга” поддержали позицию ЕС и США.

Как пишет издание, на очереди министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В начале следующего месяца она отправится в Бразилию, чтобы продвигать торговую сделку между ЕС и Латинской Америкой, а также призывать Лулу осудить российскую агрессию и поддержать Украину.

Германия остается одной из главных движущих сил стремления к более тесным связям с Латинской Америкой. В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц назвал «многие страны на юге Америки» первыми в списке регионов, с которыми он хочет, чтобы ЕС заключил новые крупные торговые сделки.

Источники издания сообщили, что с этой целью глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в Чили, Бразилию и Аргентину в начале июня. Ее тур первоначально был запланирован на апрель. Он также будет посвящен как продвигающейся торговой сделке, так и геобезопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Несовпадение графиков": в ОП объяснили, почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии