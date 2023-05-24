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Європа продовжує докладати зусиль, щоб налаштувати Латинську Америку проти путіна, але стикається з опором - Politico

Європа продовжує докладати зусиль, щоб налаштувати Латинську Америку проти путіна, але стикається з опором - Politico

Київ • УНН

 • 547868 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Європа докладає дипломатичних зусиль, щоб схилити країни Латинської Америки проти російського режиму і змотивувати надавати підтримку Україні. Як пише Politico, європейські дипломати стикаються з опором і категоричністю зі зворотного боку щодо засудження російської агресії, передає УНН.

Деталі

Одним з останніх, хто зробив спробу залучити лідерів латиноамериканських країн до підтримки України, був міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який здійснив турне південними країнами. Там він провів переговори на високому рівні з лідерами Колумбії, Чилі та Бразилії.

У розмові з Politico напередодні візиту міністра бразильський чиновник виключив будь-яке посилення підтримки Києва. «В ідеальному світі британці хотіли б, щоб Бразилія приєдналася до санкцій. Але вони досить розумні, щоб зрозуміти, що ідеального світу не існує, і все так, як є», - сказав чиновник.

На запитання, чи зможе Велика Британія переконати Чилі надати військову допомогу Україні, чиновник відповів, що цього не станеться.

В останні місяці Європейський Союз робив аналогічні спроби, коли високопоставлені особи, такі як президент Європейської ради Шарль Мішель і канцлер Німеччини Олаф Шольц, відвідали Латинську Америку.
Мішель, зокрема, наполягав на тому, щоб країни так званого “Глобального Півдня” підтримали позицію ЄС і США.

Як пише видання, на черзі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. На початку наступного місяця вона вирушить до Бразилії, щоб просувати торговельну угоду між ЄС і Латинською Америкою, а також закликати Лулу засудити російську агресію і підтримати Україну.

Німеччина залишається однією з головних рушійних сил прагнення до тісніших зв'язків з Латинською Америкою. У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «багато країн на півдні Америки» першими в списку регіонів, з якими він хоче, щоб ЄС уклав нові великі торговельні угоди.

Джерела видання повідомили, що з цією метою глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушить до Чилі, Бразилії та Аргентини на початку червня. Її тур спочатку був запланований на квітень. Він також буде присвячений як торговій угоді, що просувається, так і геобезпеці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Розбіжність графіків": в ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії

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