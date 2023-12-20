Еврокомиссия открыла в Киеве офис New Horizon Europe и планирует поддерживать технологические стартапы грантами в 60 тысяч евро
Европейская Комиссия начала в Киеве инициативы, направленные на стимулирование исследований и инноваций между ЕС и Украиной. Инициативы включают открытие в Киеве офиса Horizon Europe.
FAVBET поддержали встречу Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества Украины
FAVBET поддержали встречу Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества Украины.
С 2024 года украинские пилоты будут тренироваться на истребителях во Франции
Украинские военные пилоты начнут обучение во Франции в 2024 году для управления западными истребителями, а текущая программа будет расширяться и на другие виды вооруженных сил.
Отработанное ядерное топливо из отечественных реакторов уже транспортируется в Централизованное хранилище - Энергоатом
Энергоатом транспортирует отработанное ядерное топливо с украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что позволяет Украине ежегодно экономить около 200 миллионов долларов США и обеспечивает самодостаточность в сфере обращения с ядерным топливом.
Суд отпустил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП под ночной домашний арест
Черкасский суд изменил условия домашнего ареста митрополита Феодосия с круглосуточного на ночной, продлив при этом срок ношения электронного браслета.
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
В октябре 2023 года украинские налоговые органы заблокировали более 5 миллиардов гривен оборотных средств, остановив регистрацию накладных, что ознаменовало тенденцию к росту количества жалоб на налоговые вопросы среди бизнеса.
Причастны к производству иранских беспилотников: США ввели санкции против компаний с Ближнего Востока и Восточной Азии
США ввели санкции против 10 компаний и 4 физических лиц, связанных с производством иранских беспилотников, которые Россия использует в атаках против Украины. В санкционную сеть входят компании из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии.
Суд в Австралии вынес первый в истории страны приговор за шпионаж
Житель Мельбурна Ди Сань Дуонг был признан виновным в шпионаже в пользу Китая, первым в соответствии с австралийскими законами об иностранном вмешательстве 2018 года, и ему грозит до 10 лет заключения.
СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения
Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала новые преступления главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных.
В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов
Верховная Рада приняла законы, которые освобождают импорт средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и бронежилетов для военных от уплаты НДС и таможенных пошлин.