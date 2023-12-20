Еврокомиссия открыла в Киеве офис New Horizon Europe и планирует поддерживать технологические стартапы грантами в 60 тысяч евро

Европейская Комиссия запустила в Киеве три новые инициативы, которые будут способствовать развитию научно-исследовательского и инновационного сотрудничества ЕС с Украиной. Об этом сообщается на сайте ЕК, передает УНН.

Детали

Среди инициатив - открытие офиса New Horizon Europe в Киеве, создание Европейского инновационного Совета (EIC) для поддержки украинского технологического сообщества, а также создание сообщества нового Европейского института инноваций и технологий (EIT). Запуск инициатив состоялся при участии уполномоченной по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи ЕК Илианы Ивановой, вице-премьера Михаила Федорова и министра образования и науки Оксена Лисового.

Ожидается, что новый офис Horizon Europe будет повышать осведомленность о возможностях участия Украины в совместных исследовательских программах ЕС. Европейский совет инноваций (EIC4Ukraine) будет поддерживать украинское сообщество глубоких технологий, выделяя 20 миллионов евро украинским стартапам. Инициатива, реализованная европейской сетью стартап-ассоциаций, поддержит не менее 200 украинских стартапов на сумму до 60 тысяч евро каждый.

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Центр сообщества EIT в Киеве будет служить универсальным центром информации о возможностях, предоставляемых всем сообществом EIT, даст украинским инноваторам доступ к партнерам, рынкам, испытательным полигонам, тренингам и инвестициям.

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