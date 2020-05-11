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Еврокомиссия подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Еврокомиссия подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС и собирается провести соответствующее расследование. Об этом заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова, передает УНН со ссылкой на DW.

Еврокомиссия подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС

Поводом для расследования стало вынесенное в начале мая решение Федерального конституционного суда Германии о том, что скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит немецкой конституции. Конституционный суд запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и "ни за кем другим", заявила Юрова в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

О своей озабоченности решением суда в Карлсруэ и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Между тем решение Конституционного суда Германии приветствовала Польша. Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий даже назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского Союза".

Напомним, ЕС и Великобритания проведут следующий раунд переговоров по новым отношениям.

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