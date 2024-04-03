Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Российские оккупанты вероятнее всего продолжают изучать обстановку, наиболее подходящие маршруты для запусков беспилотных летательных аппаратов. Также они накапливают свои ударные средства. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя ночную атаку во время которой рф применила только четыре дрона, передает УНН.

Вероятнее всего, что враг продолжает изучать нашу обстановку, где наиболее подходящие маршруты для применения их беспилотных летательных аппаратов, поскольку враг постоянно изучает расположение наших систем ПВО, наших мобильных огневых групп отработки. В том числе он накапливает свои ударные средства - сказал Евлаш.

Он отметил, что у врага не хватает сил проводить постоянно массированные атаки, поэтому запуск четырех беспилотников - это как элемент поддержки своих разведывательных возможностей и в дальнейшем выявление украинских огневых точек.

Кроме того, он отметил, что погода также очень влияет, особенно на работу авиации.

"Есть сложные и простые метеоусловия. Конечно, не все ракеты, которые выпускает противник по нашим мирным городам, объектам стратегической инфраструктуры, пригодны к сложным метеоусловиям. Сложными метеоусловиями могут быть пылевые бури, грозы, дожди, сильные ветры. Все это влияет на применение различных авиационных воздушных целей врагом", - рассказал Евлаш.

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 4 российских беспилотника "шахед", запущенные с территории россии во время ночной атаки над несколькими регионами.