Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

Украина должна готовиться к возможным атакам со стороны России когда прибудет вооружение от наших международных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и к массированной атаке, из-за прибытия вооружения от наших международных партнеров - сказал Евлаш.

По его словам, об этом заявляют ряд международных организаций и Институт изучения войны.

Мы не можем исключать того, что враг применит свои ракеты, дроны и другое свое оборудование для того, чтобы терроризировать наше население - добавил он.

Напомним,

В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.