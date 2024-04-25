Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  103903 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  129087 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  135955 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  128873 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118152 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104283 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102107 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137384 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157870 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154364 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

Украина должна готовиться к возможным массированным атакам со стороны России, когда поступит оружие от международных партнеров, заявил спикер Военно-воздушных сил Илья Евлаш.

Война •   •  9976 просмотра
Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"

Папа Франциск призывает к прекращению войн, призывая страны искать мира путем переговоров и молясь за растерзанную войной Украину и Ближний Восток, сетуя на разрушительные последствия для украинских детей, которые "забыли, как улыбаться".

Война •   •  10768 просмотра
Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"

Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф

Заместитель министра иностранных дел рф угрожает, что если Польша развернет ядерные объекты, они станут военными целями для россии.

Новости Мира •   •  8433 просмотра
Ядерные объекты в Польше при их появлении станут целью россии - мид рф

ВР планирует взяться за урегулирование народовластия

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит различные формы прямой демократии для жителей общин, включая общественные слушания, обсуждения, собрания, петиции и участие в формировании бюджета, а также обязательную отчетность местных депутатов и утверждение уставов общин.

Общество •   •  9852 просмотра
ВР планирует взяться за урегулирование народовластия

Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области

Российский ракетный удар по Смеле, Черкасская область, повредил железную дорогу, гражданскую инфраструктуру и частные дома.

Война •   •  22635 просмотра
Евлаш: россияне ударили, предварительно, "Искандером" по железной дороге в Черкасской области

За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

Житель Тернополя пытался незаконно переслать за границу окаменелые отпечатки доисторических существ возрастом 443 миллиона лет, которые были изъяты киевской таможней.

Криминал и ЧП •   •  19913 просмотра
За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

В омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров. На тушении пожара работали 58 пожарных и 15 единиц техники.

Новости Мира •   •  18619 просмотра
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

Война •   •  18577 просмотра
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  18627 просмотра
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

16 украинских детей, принудительно депортированных в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара.

Общество •   •  20652 просмотра
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский