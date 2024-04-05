Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Из-за последствий вражеских обстрелов по энергоинфраструктуре сейчас в Харькове и прилегающих районах обесточены 500 тысяч абонентов. В целом ситуация сложная для 17 населенных пунктов области. Из-за дефицита в энергосистеме накануне некоторые дома были без света шесть часов. Об этом в пятницу в эфире телемарафона сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

У нас ухудшилась ситуация по энергоснабжению. Город Харьков имеет сейчас от 300 до 200 МВт дефицита электроэнергии. Сейчас мы пересматриваем соответствующие графики отключений. Вчера у нас были помещения, которые фактически за сутки имели 6 часов электроэнергии - сообщил Синегубов.

По его словам, ведутся все необходимые работы для того, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Критическая инфраструктура полностью запитана. Больницы имеют возможность работать автономно. Частные предприятия, как и бытовые потребители, получают электроэнергию почасово.

"Около 17 населенных пунктов испытывают на себе недостаток электроэнергии. Наши внутренние сети слишком перегружены и проблематика с энергогенерирующими предприятиями в области до сих пор достаточно тяжелая", - указал Синегубов.

Он также указал, что продолжается разбор завалов на поврежденных энергогенерирующих объектах и анализ технического состояния оборудования. После этого будут известны сроки восстановления энергоблоков.

Дополнение

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях "Укрэнерго" в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и в текущие сутки.