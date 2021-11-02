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ЕСПЧ начал рассмотрение иска Януковича против Украины

Киев • УНН

 • 19076 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск экс-президента Украины Виктора Януковича против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

ЕСПЧ начал рассмотрение иска Януковича против Украины

Жалобу в суд Янукович подал еще 9 октября 2015 года.

Детали

Янукович, в частности, жалуется, что украинские правоохранительные органы не провели эффективного расследования того, что он называет покушениями на него.

В иске упоминается о 21-22 февраля 2014 года, когда Янукович вертолетом отправился из Киева в Харьков для участия в съезде депутатов местного самоуправления, а после съезда должен был поехать в свою резиденцию в Крыму.

Согласно иску, из Киева выехали два кортежа, в составе которых были автомобили Службы безопасности Президента (“УПСС”), одна направлялась в Харьков, а другая — к Крыму. Заявитель утверждает, что 21 февраля 2014 года неизвестные пытались силой задержать транспортные средства, которые входили в состав кортежа, который двигался в направлении Харькова. Автоколонна, которая проехала Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областями, проехала пять блокпостов. На первых трех блокпостах пытались заблокировать транспортные средства. На двух последних блокпостах обстреляли машины. Были повреждены три транспортных средства и ранен военнослужащий, который входил в эскорт.

Далее заявитель утверждает, что в тот же день на блокпосту вблизи Умани неизвестные открыли огонь по транспортным средствам, которые входили в состав кортежа, двигавшегося в направлении Крыма. Заявитель не ехал с кортежами во время ни одного из вероятных нападений.

Янукович также утверждает, что когда он ехал в Крым, то возле Мелитополя обнаружили засаду, которая состояла из примерно 100 вооруженных лиц, которые требовали немедленно развернуть его кортеж.

Кроме того, экс-президент жалуется на длительность уголовных производств, которые возбудили против него. Он заявляет, что украинские суды не являются независимыми и беспристрастными, и что заочное судебное разбирательство, которое проводится в его отсутствие, не было справедливым.

Что было раньше

В 2015 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск бывшего украинского президента Виктора Януковича против Украины.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело пошло в кассацию.

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