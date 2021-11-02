ЄСПЛ почав розгляд позову Януковича проти України

Скаргу до суду Янукович подав ще 9 жовтня 2015 року.

Деталі

Янукович, зокрема, скаржиться, що українські правоохоронні органи не провели ефективного розслідування того, що він називає замахами на нього.

У позові згадується про 21-22 лютого 2014 року, коли Янукович гелікоптером вирушив із Києва до Харкова для участі в з’їзді депутатів місцевого самоврядування, а після з’їзду мав поїхати до своєї резиденції у Криму.

Відповідно до позову, з Києва виїхали два кортежі, у складі яких були автомобілі Служби безпеки Президента (“УПСС”), одна прямувала до Харкова, а інша — до Криму. Заявник стверджує, що 21 лютого 2014 року невідомі намагалися силою затримати транспортні засоби, що входили до складу кортежу, який рухався в напрямку Харкова. Автоколона, яка проїхала Київською, Черкаською, Полтавською та Харківською областями, проїхала п’ять блокпостів. На перших трьох блокпостах намагалися заблокувати транспортні засоби. На двох останніх блокпостах обстріляли машини. Було пошкоджено три транспортні засоби та поранено військовослужбовця, який входив до ескорту.

Далі заявник стверджує, що того ж дня на блокпосту поблизу Умані невідомі відкрили вогонь по транспортних засобах, що входили до складу кортежу, що рухалася в напрямку Криму. Заявник не їхав із кортежами під час жодного із ймовірних нападів.

Також Янукович стверджує, що коли він їхав до Криму, то біля Мелітополя виявили засідку, яка складалася з приблизно 100 озброєних осіб, які вимагали негайно розвернути його кортеж.

Окрім того, експрезидент скаржиться на тривалість кримінальних проваджень, які порушили проти нього. Він заявляє, що українські суди не є незалежними та неупередженими , й що заочний судовий розгляд, який проводиться за його відсутності, не був справедливим.

Що було раніше

У 2015 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував позов колишнього українського президента Віктора Януковича проти України.



Додамо

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Справа пішла в касацію.