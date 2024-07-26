Если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель. И сейчас действительно ситуация улучшилась, что связано с тем, что наконец спала эта абсолютно аномальная, рекордная жара и уменьшилось потребление электроэнергии. И также это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности, которые добавляют нам мощности в энергосистеме и сокращают дефицит. Вместо сложного режима 3-4 очереди мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от того часа, о котором мы говорим. В некоторые часы дефицит меньше, в некоторые часы дефицит больше. Если не будет каких-то новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель точно - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что на сегодня ситуация и в энергосистеме стабилизирована и будет иметь тенденцию к определенному улучшению.

Также Кудрицкий отметил, что сейчас продолжается активная ремонтная кампания энергоблоков в плановом порядке.

Ремонтируются под следующую зиму. Все мы прекрасно осознаем вызовы следующей зимы, отталкиваясь от того объема генерации, который был поврежден врагом за последний месяц. Ремонтная кампания продолжается и энергоблоки будут выходить из ремонта в плановом режиме. Надеемся, что некоторые из них даже с опережением плана и таким образом ситуация будет улучшаться за счет увеличения объемов генерирующих мощностей в системе - добавил Кудрицкий.

Кроме того, он отметил, что каждая электростанция имеет свой план по восстановлению после обстрелов.

"С датами определенными, когда, и какой энергоблок должен быть готов к работе. Я пока не вижу каких-то огромных проблем, или тревожных сигналов, которые бы говорили о дополнительных рисках. Все энергетики, все энергокомпании очень интенсивно работают над подготовкой к отопительному сезону", - добавил Кудрицкий.

Напомним

С 27 июля графики стабилизационных отключений в Киеве сдвинутся на час вперед. Это решение принято по просьбе Укрэнерго для равномерной нагрузки на энергосистему и отличия от графиков Киевской области.