Если имеют более двух автомобилей: у украинцев могут забирать автомобили на нужды армии

Представители ТЦК и СП могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ украинцев, в собственности которых есть более одного транспортного средства. Об этом говорится в мобилизационном законопроекте №10449, передает УНН.

Детали

Не подлежит передаче Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства - говорится в законе.

То есть, если лицо имеет два транспортных средства, то одно может быть изъято на нужды ВСУ. Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП. Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Напомним,

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.