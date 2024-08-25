Еще плюс 1190 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 607 680 человек личного состава и 8547 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 607 680 человек, 8547 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 607680 (+1190) человек,
танков - 8547 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 16631 (+11) ед,
артиллерийских систем - 17396 (+47) ед,
РСЗО - 1171 (+2) ед,
средств ППО - 936 (+1) ед,
самолетов - 367 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14095 (+31),
крылатых ракет - 2444 (+0),
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) ед,
специальной техники - 2928 (+17).
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