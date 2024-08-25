Ще плюс 1190 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 607 680осіб особового складу і 8547 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 607 680 осіб, 8547 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:
особового складу – близько 607680 (+1190) осіб,
танків – 8547 (+5) од.,
бойових броньованих машин – 16631 (+11) од.,
артилерійських систем – 17396 (+47) од.,
РСЗВ – 1171 (+2) од.,
засобів ППО – 936 (+1) од.,
літаків – 367 (+0) од.,
гелікоптерів – 328 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
крилатих ракет – 2444 (+0),
кораблів/катерів – 28 (+0) од.,
підводних човнів – 1 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од.,
спеціальної техніки – 2928 (+17).
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