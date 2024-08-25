Ще плюс 1190 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 607 680 осіб, 8547 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 607680 (+1190) осіб,

танків – 8547 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 16631 (+11) од.,

артилерійських систем – 17396 (+47) од.,

РСЗВ – 1171 (+2) од.,

засобів ППО – 936 (+1) од.,

літаків – 367 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилатих ракет – 2444 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0) од.,

підводних човнів – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од.,

спеціальної техніки – 2928 (+17).

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