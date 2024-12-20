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Еще одно судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе: что известно

Еще одно судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе: что известно

Киев  •  УНН

 • 373 просмотра

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В Керченском проливе судно Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау подало сигнал бедствия. Это уже третье судно с проблемами в проливе после аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами 15 декабря.

В Керченском проливе еще одно судно подало сигнал бедствия. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру рф, передает УНН.

Речь идет о судне Gam Express, которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау.

Других подробностей не приводится.

Напомним

15 декабря два российских судна с нефтепродуктами - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе.

Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца19 дек. 2024, 17:51 • 19712 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
krymКрым