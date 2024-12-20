Еще одно судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе: что известно
Киев • УНН
В Керченском проливе судно Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау подало сигнал бедствия. Это уже третье судно с проблемами в проливе после аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами 15 декабря.
В Керченском проливе еще одно судно подало сигнал бедствия. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру рф, передает УНН.
Речь идет о судне Gam Express, которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау.
Других подробностей не приводится.
Напомним
15 декабря два российских судна с нефтепродуктами - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе.
Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца19 дек. 2024, 17:51 • 19712 просмотров