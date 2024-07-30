Завтра в Украине не планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», - сообщили в компании.

Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Укренерго закликає використовувати енергозатратні прилади вдень - з 11:00 до 15:00