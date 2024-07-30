Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 31 июля отключения электроэнергии не прогнозируются. Компания призывает использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00 для оптимизации нагрузки на энергосистему.
Завтра в Украине не планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», - сообщили в компании.
Кроме того, в Укрэнерго призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Укренерго закликає використовувати енергозатратні прилади вдень - з 11:00 до 15:0030 июля 2024, 13:02 • 7133 просмотра