ЕС завершил процедуры отмены платы за роуминг с июня

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38913 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101918 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155578 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116114 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112428 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107044 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103546 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153357 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ЕС завершил процедуры отмены платы за роуминг с июня

ЕС завершил процедуры отмены платы за роуминг с июня

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Совет ЕС утвердил сегодня последний нормативно-правовой акт, который был необходим для введения бесплатного роуминга по всей Европе с 15 июня, передает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Роуминг, как дома" призван облегчить общение во время путешествия. Он не предназначен для того, чтобы абонент подключался к нему в стране, где это дешевле, и после этого использовал в своей родной стране", - говорится в сообщении.

Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха.

Также вскоре после 15 июня он будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Новый механизм будет основан на принципе места жительства в одной из стран ЕС и устойчивых связей европейских потребителей с одной из стран-членов.

Как сообщал УНН, Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня.

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