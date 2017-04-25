ЕС завершил процедуры отмены платы за роуминг с июня

"Роуминг, как дома" призван облегчить общение во время путешествия. Он не предназначен для того, чтобы абонент подключался к нему в стране, где это дешевле, и после этого использовал в своей родной стране", - говорится в сообщении.

Роуминг без дополнительной платы будет распространяться на людей, которые живут в Европе и путешествуют в другие страны ЕС для работы или отдыха.

Также вскоре после 15 июня он будет введен в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Новый механизм будет основан на принципе места жительства в одной из стран ЕС и устойчивых связей европейских потребителей с одной из стран-членов.

Как сообщал УНН, Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня.