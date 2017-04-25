ЄС завершив процедури для скасування плати за роумінг з червня

"Роумінг, як вдома" покликаний полегшити спілкування під час подорожі. Він не призначений для того, щоб абонент підключався до нього в країні, де це дешевше, і після цього використовував у своїй рідній країні", - йдеться в повідомленні.

Роумінг без додаткової плати поширюватиметься на людей, які живуть в Європі і подорожують в інші країни ЄС для роботи або відпочинку.

Також невдовзі після 15 червня він буде введений в Ісландії, Ліхтенштейні і Норвегії.

Новий механізм буде заснований на принципі місця проживання в одній із країн ЄС і стійких зв'язків європейських споживачів з однією із країн-членів.

Як повідомляв УНН, Європарламент скасував плату за роумінг в ЄС з 15 червня.