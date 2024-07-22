Сегодня, 22 июля, Совет ЕС впервые принял выделение помощи в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) на поддержку вооруженных сил Армении на сумму 10 миллионов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Впервые ЕС решил поддержать Армению из Европейского фонда мира. Целью этой меры помощи является укрепление материально-технического потенциала вооруженных сил Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях - говорится в заявлении Совета ЕС.

Помощь также направлена на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее вооруженных сил в случае возможного будущего участия страны в международных военных миссиях и операциях, в частности развернутых ЕС.

В частности, принятая мера позволит предоставить полноценный развернутый палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.

Отмечается, что ЕС привержен расширению всеобъемлющего политического и экономического партнерства с Арменией, основанного и дальнейшему укреплению отношений во всех их измерениях. Это охватывает активизацию диалога и сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности, в частности общей политики безопасности и обороны.

Справочно

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности, направленных на предотвращение конфликтов, сохранение мира и укрепление международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих государств, региональных и международных организаций в сфере военных и оборонных вопросов.

Армения договорилась с Францией о покупке САУ Caesar