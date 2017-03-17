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ЕС открыл "горячую линию" информирования о картельных сговорах

ЕС открыл "горячую линию" информирования о картельных сговорах

Киев • УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. ЕС открыл "горячую линию", по которой можно сообщить о сговорах против добросовестной конкуренции в странах Евросоюза. Об этом передает УНН со ссылкой на Euobserver.

"Европейская комиссия открыла "горячую линию" для новых информаторов, которая позволяет людям анонимно сообщать о картельных ценовых сговорах и других видах антиконкурентных практик", - отмечается в сообщении.

По словам европейского комиссара Маргрете Вестагер, которая отвечает за политику в сфере конкуренции, "инсайдерская информация может быть мощным инструментом помощи Европейской комиссии в раскрытии картельных сговоров и антиконкурентной практики".

Позвонить можно будет в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов. В другое время целесообразно использовать электронную почту и электронную форму для анонимных сообщений.

Напомним, что по законодательству ЕС, любые соглашения между конкурентами или потенциальными конкурентами, которые касаются фиксации цен, попадают в категорию ограничивающих конкуренцию.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия оштрафовала на 3 млрд за картельный сговор крупнейшие компании-производители грузовиков.

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