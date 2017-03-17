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ЄС відкрив “гарячу лінію” інформування про картельні змови

ЄС відкрив “гарячу лінію” інформування про картельні змови

Київ • УНН

 • 9492 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. ЄС відкрив “гарячу лінію”, через яку можна повіодмити про змови проти сумлінної конкуренції в країнах Євроспільноти. Про це передає УНН з посиланням на Euobserver.

"Європейська комісія відкрила "гарячу лінію"для нових інформаторів, що дозволяє людям анонімно повідомляти про картельні цінові змови та інші види антиконкурентних практик", - зазначається в повідомленні.

За словами європейського комісара Маргрете Вестагер, що відповідає за політику в сфері конкуренції, "інсайдерська інформація може бути потужним інструментом допомоги Європейській комісії в розкритті картельних змов і антиконкурентної практики".

Зателефонувати можна буде в робочі дні з 9-ї до 17-ї години. В інший час доцільно використовувати електронну пошту та електронну форму для анонімних повідомлень.

Нагадаємо, що за законодавством ЄС, будь-які угоди між конкурентами або потенційними конкурентами, які стосуються фіксації цін, потрапляють в категорію тих, які обмежують конкуренцію.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія оштрафувала на 3 млрд за картельну змову найбільші компанії-виробників вантажівок.

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