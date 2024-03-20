ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года

ЕС расширил срок беспошлинного и бесквотного импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, передает УНН.

Детали

Сегодня Европейский парламент и Европейский Совет объявили о достижении предварительной договоренности относительно дальнейшего продолжения мер либерализации торговли для Украины в условиях обостренной войны с рф.

Сегодняшнее соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны россии до победы Украины. Нацеливание россии на Украину и ее производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые бы ослабили давление на фермеров ЕС, если они будут ошеломлены внезапным всплеском украинского импорта - заявила член Европейской народной партии Сандра Калниете

Временное приостановление импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза будет продлено на еще один год, а именно до 5 июня 2025 года. Этот шаг имеет целью обеспечить стабильность украинскому сельскому хозяйству в условиях непростой геополитической ситуации.

Постановление также предусматривает возможное экстренное торможение импорта особо чувствительных сельскохозяйственных товаров, таких как птица, яйца и сахар, а также расширение этого перечня овсом, кукурузой, крупой и медом. Европейские депутаты также подчеркнули необходимость быстрого реагирования Комиссии в случае всплеска украинского импорта пшеницы.

Основным периодом для активации немедленных ограничений будет 2022 и 2023 годы. Это означает, что если объем импорта этих продуктов превысит средние показатели за эти два года, то введение пошлин будет восстановлено. Представители Европейского парламента также засвидетельствовали, что Комиссия будет действовать оперативно - в 14-дневный срок вместо обычных 21-го, если достигнуты исходные уровни для автоматических гарантий.

Добавим

Следующим шагом является окончательное утверждение соглашения со стороны Парламента и Совета. Срок действия этих мер истекает 5 июня 2024 года, а новые правила вступят в силу немедленно после этой даты.

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