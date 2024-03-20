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ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года
ЕС продлил период беспошлинного и безквотного импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать сельское хозяйство Украины в условиях продолжающейся войны с рф.
Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы
Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для профилактики кариеса, заболеваний десен и других проблем со здоровьем.
российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений
Беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области, где расположена авиабаза "энгельс-2".
7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024
Финляндия уже 7-й год подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета о счастье 2024, подготовленного Организацией Объединенных Наций. Украина в этом отчете заняла 105 место.
Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта
Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу
Соединенное Королевство отправило в Газу более 2 000 тонн продовольственной помощи, что является крупнейшей поставкой гуманитарной помощи в его истории, предназначенной для оказания жизненно необходимой помощи более чем 275 000 человек, страдающих от гуманитарного кризиса в регионе.
Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ
Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПАСЕ) в Брюсселе, где обсудили различные темы, связанные с агрессией рф против Украины и Восточным партнерством.
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну
российская пропаганда распространяет фейковые обвинения в религиозной войне в Украине в адрес президента Зеленского и Службы безопасности, чтобы подорвать доверие общественности и оправдать действия рф.
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области
В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха
Более 70% городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха PM2. 5, причем Бангладеш, Пакистан и Индия являются одними из самых загрязненных, а Французская Полинезия, Маврикий и Исландия имеют самый чистый воздух.