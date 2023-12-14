ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия в среду объявила о разблокировании более 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, накануне важного саммита ЕС, где позиция Будапешта рассматривается как главное потенциальное препятствие для решений по Украине, передает УНН.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Будапешт принял меры, которые обязывался, в части обеспечения независимости судебной власти.

"Это означает, что часть... финансирования больше не будет заблокирована, и поэтому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 миллиарда евро", - указали в Еврокомиссии.

При этом для Венгрии остается заблокированным финансирование на около 21 миллиарда евро.

Дополнение

14-15 декабря на саммите 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии, как указывало Reuters, неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии.

ЕС в декабре прошлого года заморозил 22 миллиарда евро в фондах сплочения (Cohesion Fund), выделенных Венгрии, после того, как решил, что она не соблюдает правила, защищающие права человека и верховенство закона.