ЕС ожидает объяснений от украинской власти относительно решения СНБО о блокаде Донбасса - Х.Мингарелли

"До сих пор украинская власть в отношении территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решения гуманитарных проблем населения Донбасса, а также способствовал экономической ситуации в Донбассе.

Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулировки окончательной позиции мы должны получить объяснение от украинской власти по многим вопросам ", - сообщил он.

Он отметил, что представительство ЕС уже попросило украинские власти предоставить соответствующую информацию и она должна быть передана уже сегодня.

Х.Мингарелли добавил, что ЕС понимаю как за последние недели изменилась ситуация на оккупированных территориях, однако представителей все равно удивила таа резкое изменение политики украинского правительства.

Напомним, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины по решению СНБО было поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями.