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ЄС очікує пояснень від української влади щодо рішення РНБО про блокаду Донбасу - Х.Мінгареллі

ЄС очікує пояснень від української влади щодо рішення РНБО про блокаду Донбасу - Х.Мінгареллі

Київ • УНН

 • 12666 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейський союз не може чітко сформувати свою позицію щодо рішення РНБО про заборону переміщення вантажів через лінію розмежування, поки Україна не надасть відповідних пояснень. Про це під час щорічної інвестиційної конференції сказав голова представництва Євросоюзу в Україні Х'юг Мінгареллі, передає УНН.

"Досі українська влада стосовно території Донбасу використовувала інклюзивний підхід при одночасній боротьбі з контрабандою. Інклюзивний підхід забезпечував вирішення гуманітарних проблем населення Донбасу, а також сприяв економічній ситуації на Донбасі.

Такий підхід було повністю підтримано нами, і тому вчорашнє рішення РНБО нас здивувало. Однак для формулювання остаточної позиції ми маємо отримати пояснення від української влади з багатьох питань", - повідомив він.

Він зазначив, що представництво ЄС вже попросило українську владу надати відповідну інформацію і вона повинна бути передана вже сьогодні.

Х.Мінгареллі додав, що ЄС розумію як за останні тижні змінилась ситуація на окупованих територіях, проте представників все одно здивувала таа різка зміна політики українського уряду.

Нагадаємо, міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України за рішенням РНБО було доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.

Українські Національні Новини

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