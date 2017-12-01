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ЕС не выделит Украине 600 млн евро текущей макрофинансовой помощи

ЕС не выделит Украине 600 млн евро текущей макрофинансовой помощи

Киев  •  УНН

 • 23638 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Еврокомиссия не может выплатить последний транш в 600 миллионов евро текущей программы макрофинансовой помощи Украине, поскольку Киев не выполнил всех обязательств. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике Еврокомиссии, передает УНН.

В ЕК напомнили, что в рамках утвержденной ранее программы макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро Брюссель направил Украине 1,2 млрд евро двумя траншами.

"Что касается третьего и окончательного транша программы макрофинансовой помощи (600 млн евро - ред.), то Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС, относительно выработки политики. Это включает важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуску государственного управления, судебной и административной реформы; по продвижению текущих реформ в энергетическом секторе, улучшению бизнес-среды и по укреплению систем социальной защиты", - говорится в коммюнике.

Эти структурные реформы принесут пользу гражданам Украины, что является конечной целью помощи ЕС, добавили в Еврокомиссии.

"Четыре из мер, связанных с третьим и окончательным траншем этой программы макрофинансовой помощи, в настоящее время остаются не исполненными. На этом фоне Еврокомиссия не в состоянии выплатить последний транш текущей программы макрофинансовой помощи", - говорится в коммюнике.

Напомним, в ЕК подтвердили готовность рассмотреть вопрос дальнейшей макрофинансовой помощи Украине.

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