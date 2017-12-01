ЄС не виділить Україні 600 млн євро поточної макрофінансової допомоги

У ЄК нагадали, що в рамках затвердженої раніше програми макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро Брюссель направив Україні 1,2 млрд євро двома траншами.

"Що стосується третього і остаточного траншу програми макрофінансової допомоги (600 млн євро - ред.), то Україна виконала більшу частину зобов'язань, узгоджених з ЄС, щодо вироблення політики. Це включає важливі заходи щодо підвищення прозорості управління державними фінансами; щодо запуску державного управління, судової і адміністративної реформи; щодо просування поточних реформ в енергетичному секторі, поліпшення бізнес-середовища і щодо зміцнення систем соціального захисту", - йдеться в комюніке.

Ці структурні реформи принесуть користь громадянам України, що є кінцевою метою допомоги ЄС, додали в Єврокомісії.

"Чотири із заходів, пов'язаних з третім і остаточним траншем цієї програми макрофінансової допомоги, наразі залишаються не виконаними. На цьому тлі Єврокомісія не в змозі виплатити останній транш поточної програми макрофінансової допомоги", - сказано в комюніке.

Нагадаємо, у ЄК підтвердили готовність розглянути питання подальшої макрофінансової допомоги Україні.