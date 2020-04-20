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ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Киев  •  УНН

 • 10485 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейский союз готов предоставить Украине поддержку в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий, передает УНН.

"Во время нашего разговора еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украины в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность евопейських друзей помогать Украине", говорится в сообщении.

Украинский посол Точицкий добавил сообщение Ленарчича. В нем еврокомиссар сообщил, что обсудил с постоянным представителем Украины в Евросоюзе пожара в Украину.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожара не будут полностью ликвидированы, с помощью Copernicus EMS" и других подходящих инструментов, - написал Ленарчич.

Напомним, в Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован. В Житомирской области из четырех очагов локализировано два.

#ЄС завжди підтримує Україну.
Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.
Високо цінуємо готовність друзів допомагати! https://t.co/3uUs32uVke

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

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