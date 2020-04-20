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ЄС готовий підтримати Україну в боротьбі з пожежами у Чорнобильській зоні

ЄС готовий підтримати Україну в боротьбі з пожежами у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

 • 10502 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Європейський союз готовий надати Україні підтримку в боротьбі з пожежами у Чорнобильській зоні. Про це написав у Twitter постійний представник України в ЄС і посол в Бельгії Микола Точицький, передає УНН.

"Під час нашої розмови єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність євопейських друзів допомагати Україні", йдеться у повідомленні.

Український посол Точицький додав допис Ленарчича. У ньому єврокомісар повідомив, що обговорив із постійним представником України в Євросоюзі пожежі в Україні.

"Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, поки пожежі не будуть повністю ліквідовані, за допомогою Copernicus EMS" та інших придатних інструментів, – написав Ленарчич.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні з чотирьох осередків пожежі один локалізовано. У Житомирській області з чотирьох осередків локалізовано два.

#ЄС завжди підтримує Україну.
Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.
Високо цінуємо готовність друзів допомагати! https://t.co/3uUs32uVke

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

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