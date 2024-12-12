Ермак раскрыл детали консультаций с командой Трампа перед инаугурацией

Для выстраивания отношений нужно время и хорошо, что консультации с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа происходят еще до инаугурации Трампа. Это дает возможность сразу после 20 января начать работать с конкретными темами, а главной является - прекращение войны. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", пишет УНН.

Ермак отметил, что визит украинской делегации в США - это были ознакомительные встречи с будущей администрацией Трампа и донесение позиции Украины. Глава ОП добавил, что Украине понадобилось много времени, чтобы построить отношения с командой Байдена.

"Нужно время и хорошо, что эти консультации происходят еще до инаугурации (Трампа - ред.). Это дает возможность, чтобы сразу после 20 января уже мы начали работать с конкретными темами, а главная тема - это прекращение этой войны, но прекращение на условиях справедливого мира, на условиях международного права, и я считаю, что это на условиях Украины", - сказал Ермак.

Потому что, по его словам, все, в чем нуждается Украина - это восстановление действия международного права, это восстановление территориальной целостности.

"Это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - заявил Ермак.

Дополнение

8 декабря сообщалось, что Ермак положительно оценил результаты встреч украинской делегации с членами будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Ермак отметил, что представители будущей администрации продемонстрировали глубокое понимание ситуации в войне между Россией и Украиной.

На днях в комментарии New York Post новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и Макроном заявил, что он формулирует концепцию, как завершить эту войну.

В интервью журналу Time, который объявил Трампа 12 декабря человеком года, новоизбранный президент США раскритиковал решение о разрешении Украине бить вглубь рф американскими ракетами.

На днях в комментарии New York Post новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и Макроном заявил, что он формулирует концепцию, как завершить эту войну.

Ермак в интервью Суспільному, которое опубликовали 12 декабря заявил, что никакого мирного плана команды новоизбранного президента США Дональда Трампа пока не существует и украинская сторона точно его не видела.