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Ермак провел встречу с Салливаном: обсудили коалицию истребителей и Формулу мира

Ермак провел встречу с Салливаном: обсудили коалицию истребителей и Формулу мира

Киев • УНН

 • 744124 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советником Президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны среди прочего обсудили коалицию истребителей и украинскую Формулу мира. Об этом написал Андрей Ермак в своем Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Японии был рад снова встретиться с добрым другом Украины и моим личным другом, советником Президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Мы говорили о коалиции истребителей, Формуле мира Президента Зеленского.

Я поблагодарил Джейка за поддержку предоставления Украине F-16, а также за его эффективность и искренность в вопросах помощи Украине", - написал Ермак. 

Детали

Руководитель ОП отметил, что за длительное время работы с Джейком Салливаном, им удалось решить немало важных вопросов, касающихся обороноспособности Украины и безопасности.

"Постоянно вспоминаю наши разговоры тогда, когда Украине была очень нужна современная артиллерия. Год назад мы должны были противопоставить российскому количеству собственную эффективность в виде высокоточных вооружений.

Время и наши воины доказали, что гаубицы М777 и HIMARS, которые мы обсуждали тогда, сыграли ключевую роль во многих победах", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, он отметил, что команда Президента много говорит о НАТО и гарантиях безопасности на пути в Альянс, потому что это является ключевым вопросом. Ермак отметил, что страна доносит до партнеров свое видение архитектуры безопасности, которую Украина сделает крепче.

Также на саммите G7 в Японии Андрей Ермак встретился с советником по нацбезопасности Премьер-министра Великобритании Тимоти Барроу, а также с дипломатическими советниками Президента Франции Изабель Дюмон и Эммануэлем Бонном и внешнеполитическим советником Канцлера Германии Йенсом Плетнером.

"Я еще раз вспомнил, насколько долгий путь мы уже прошли, как вместе работали в Нормандском формате, а после широкомасштабного вторжения 24/7 решали вопросы, которые тогда казались невозможными. Причем, делали это очень быстро.

Сегодня Украина вооружена натовским оружием, которое предоставляют союзники, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и другие. Наша армия уже фактически достигла стандартов НАТО и впереди - авиация.

Мы должны сделать победный шаг в войне и поставить точку в вопросах безопасности", - подытожил Руководитель ОП.

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