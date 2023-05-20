Єрмак провів зустріч із Салліваном: обговорили коаліцію винищувачів та Формулу миру

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"У Японії був радий знову зустрітися з добрим другом України і моїм особистим другом, радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Ми говорили про коаліцію винищувачів, Формулу миру Президента Зеленського.

Я подякував Джейку за підтримку надання Україні F-16, а також за його ефективність та щирість у питаннях допомоги Україні", - написав Єрмак.

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Керівник ОП зазначив, що за тривалий час роботи з Джейком Салліваном, їм вдалося вирішити чимало важливих питань, які стосувалися обороноздатності України та безпеки.

"Постійно згадую наші розмови тоді, коли Україні була дуже потрібна сучасна артилерія. Рік тому ми повинні були протиставити російській кількості власну ефективність у вигляді високоточних озброєнь.

Час та наші воїни довели, що гаубиці М777 та HIMARS, які ми обговорювали тоді, зіграли ключову роль у багатьох перемогах", - підкреслив Єрмак.

Крім того, він зауважив, що команда Президента багато говорить про НАТО і безпекові гарантії на шляху до Альянсу, бо це є ключовим питанням. Єрмак наголосив, що країна доносить до партнерів своє бачення безпекової архітектури, яку Україна зробить міцнішою.

Також на саміті G7 у Японії Андрій Єрмак зустрівся з радником з нацбезпеки Прем‘єр-міністра Великої Британії Тімоті Барроу, а також з дипломатичними радниками Президента Франції Ізабель Дюмон та Еммануелем Бонном і зовнішньополітичним радником Канцлера Німеччини Єнсом Плетнером.

"Я вкотре згадав, наскільки тривалий шлях ми вже пройшли, як разом працювали в Нормандському форматі, а після широкомасштабного вторгнення 24/7 вирішували питання, які тоді здавалися неможливими. Причому, робили це дуже швидко.

Сьогодні Україна озброєна натівською зброєю, яку надають союзники, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та інші. Наша армія вже фактично досягла стандартів НАТО і попереду - авіація.

Маємо зробити переможний крок у війні та поставити крапку в безпекових питаннях", - підсумував Керівник ОП.

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