Ермак обсудил с министром предприятий Италии развитие платформы "Сделано в Украине"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо. Они обсудили развитие экономической платформы «Сделано в Украине» и укрепление сотрудничества в ее рамках, передает УНН.

«Провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо при участии первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко. Обсудили развитие экономической платформы «Сделано в Украине», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, и укрепление сотрудничества в ее рамках», - написал Ермак.

Также он сообщил, что они договорились о проведении конференции Украина - Италия для усиления взаимодействия между бизнесами обеих стран.

«Выразил благодарность итальянской стороне за подтверждение участия в конференции, посвященной пункту Формулы мира «Энергетическая безопасность», и за неизменную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. С Адольфо Урсо согласовали продолжение обсуждения направлений сотрудничества в рамках председательства Италии в G7 в этом году», - отметил Ермак.

Дополнение

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что Италия будет поддерживать восстановление Украины.