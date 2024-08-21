Ермак обсудил с министром предприятий Италии развитие платформы "Сделано в Украине"
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром Италии Адольфо Урсо. Обсудили развитие платформы "Сделано в Украине", проведение совместной конференции и сотрудничество в рамках председательства Италии в G7.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо. Они обсудили развитие экономической платформы «Сделано в Украине» и укрепление сотрудничества в ее рамках, передает УНН.
«Провел телефонный разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо при участии первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко. Обсудили развитие экономической платформы «Сделано в Украине», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, и укрепление сотрудничества в ее рамках», - написал Ермак.
Также он сообщил, что они договорились о проведении конференции Украина - Италия для усиления взаимодействия между бизнесами обеих стран.
«Выразил благодарность итальянской стороне за подтверждение участия в конференции, посвященной пункту Формулы мира «Энергетическая безопасность», и за неизменную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. С Адольфо Урсо согласовали продолжение обсуждения направлений сотрудничества в рамках председательства Италии в G7 в этом году», - отметил Ермак.
Дополнение
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что Италия будет поддерживать восстановление Украины.