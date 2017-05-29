Единственной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО - глава ВР

"Сегодня украинцы как никогда осознают, что единственной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО... Интеграция в НАТО - это наш путь к свободе, за который мы заплатили и до сих пор платим сверхвысокую цену - жизнь наших воинов", - отметил А.Парубий.

Также он добавил, что для мирного решения конфликта на Донбассе нужно хранить и ужесточить санкции против РФ.

"Для Украины крайне важно мирное разрешение конфликта. Но для этого нужно сохранять политическое давление и санкции (в отношении РФ - ред.). Те санкции нужно хранить до тех пор, пока Россия не прекратит свои деструктивные действия", - отметил А.Парубий.

Напомним, А.Парубий предложил провести саммит ПА НАТО в Киеве.