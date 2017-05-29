Єдиною гарантією безпеки є членство України в НАТО - голова ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Єдиною гарантією безпеки є членство України в НАТО. Про це під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Тбілісі заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
"Сьогодні українці як ніколи усвідомлюють, що єдиною гарантією безпеки є членство України в НАТО… Інтеграція в НАТО – це наш шлях до свободи, за який ми заплатили і до цього часу платимо надвисоку ціну – життя наших воїнів", - зазначив А.Парубій.
Також він наголосив, що для мирного вирішення конфлікту на Донбасі потрібно зберігати і посилити санкції проти РФ.
"Для України вкрай важливе мирне вирішення конфлікту. Але для того потрібно зберігати політичний тиск і санкції (щодо РФ – ред.). Ті санкції потрібно зберігати доти, доки Росія не припинить свої деструктивні дії", - зазначив А.Парубій.
Нагадаємо, А.Парубій запропонував провести саміт ПА НАТО в Києві.