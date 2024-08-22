Единое пространство, где решат все проблемы защитников: на Киевщине открыли два ветеранских хаба

В Броварах и Борисполе Киевской области открыли два ветеранских хаба. Это единые пространства для решения всех проблем ветеранов, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Недавно от одного из наших ветеранов, который потерял на фронте ногу, услышал историю, как ему пришлось пройти "семь кругов ада", чтобы добиться протезирования. Так быть не может. И так не будет. Люди, которые рискуют всем ради каждого из нас, имеют право на оперативную помощь и решение любых вопросов. Это позиция Президента Украины, задача для всех регионов и громад. И это приоритет для меня", - написал на своей странице в Facebook начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Концепция проста - хаб должен быть пространством, куда ветеран и его семья могут прийти и точно получить необходимую помощь по принципу "единого окна".

Наши защитники и члены их семей смогут получить:

юридические консультации

психологическая помощь

содействие в зачислении детей в учебные заведения

помощь в оздоровлении и реабилитации

информационное сопровождение с последующим введением должности специалиста по сопровождению ветерана

возможность учиться и получить новую профессию

реализацию собственных предпринимательских проектов

"Перечень будем постоянно расширять, учитывая конкретные запросы от ветеранов. Впоследствии обустроим здесь спортзалы и зоны отдыха", - отметил Руслан Кравченко.

Начальник КОВА пообщался с нашими защитниками.

"Поражен, что несмотря на все, они не теряют оптимизма. Развиваются, движутся вперед и делятся своим опытом. Перед громадами и работниками хабов поставил четкую задачу: это не должен быть очередной ЦПАУ или управление соцзащиты. Должно быть настоящее единое пространство для решения всех проблем наших защитников", - добавил он.

Руслан Кравченко добавил, что стремится, чтобы такие хабы были в большинстве городов Киевщины. Уже вскоре будут открыты хабы в Ирпене и Белой Церкви.