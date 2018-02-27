ЕБРР в 2017 году сократил чистую прибыль до 772 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Европейский банк реконструкции и развития сократил чистую прибыль до 772 млн евро по сравнению с 992 млн евро по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР, передает УНН.
Сообщается, что снижение произошло в основном за счет снижения прибыли от инвестиций в акционерный капитал в 2017 году в размере 332 млн евро против 423 млн евро в 2016 году.
В прошлом году банк профинансировал 412 проектов на сумму 9,7 млрд евро, в 2016 - 378 проекта на 9,4 млрд евро. Чистый процентный доход ЕБРР снизился в 2017 году до 754 млн евро с 774 млн евро годом ранее.
Напомним, ранее в ЕБРР заявили, что Украине необходимо обеспечить надежность поставок энергии, доступность энергоресурсов, достичь энергетической независимости и роль игрока на рынке газа и надежного транзитера.