ЄБРР у 2017 році скоротив чистий прибуток до 772 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку скоротив чистий прибуток до 772 млн євро у порівнянні з 992 млн євро за підсумками 2016 року. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР, передає УНН.
Повідомляється, що зниження відбулося в основному за рахунок зниження прибутку від інвестицій в акціонерний капітал у 2017 році в розмірі 332 млн євро проти 423 млн євро в 2016 році.
У минулому році банк профінансував 412 проектів на суму 9,7 млрд євро, в 2016 - 378 проектів на 9,4 млрд євро. Чистий процентний дохід ЄБРР знизився в 2017 році до 754 млн євро з 774 млн євро роком раніше.
Нагадаємо, раніше в ЄБРР заявили, що Україні необхідно забезпечити надійність поставок енергії, доступність енергоресурсів, досягти енергетичної незалежності та ролі гравця на ринку газу і надійного транзитера.