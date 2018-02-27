ЄБРР у 2017 році скоротив чистий прибуток до 772 млн євро

Повідомляється, що зниження відбулося в основному за рахунок зниження прибутку від інвестицій в акціонерний капітал у 2017 році в розмірі 332 млн євро проти 423 млн євро в 2016 році.

У минулому році банк профінансував 412 проектів на суму 9,7 млрд євро, в 2016 - 378 проектів на 9,4 млрд євро. Чистий процентний дохід ЄБРР знизився в 2017 році до 754 млн євро з 774 млн євро роком раніше.

Нагадаємо, раніше в ЄБРР заявили, що Україні необхідно забезпечити надійність поставок енергії, доступність енергоресурсів, досягти енергетичної незалежності та ролі гравця на ринку газу і надійного транзитера.