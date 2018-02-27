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ЄБРР у 2017 році скоротив чистий прибуток до 772 млн євро

ЄБРР у 2017 році скоротив чистий прибуток до 772 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку скоротив чистий прибуток до 772 млн євро у порівнянні з 992 млн євро за підсумками 2016 року. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР, передає УНН.

Повідомляється, що зниження відбулося в основному за рахунок зниження прибутку від інвестицій в акціонерний капітал у 2017 році в розмірі 332 млн євро проти 423 млн євро в 2016 році.

У минулому році банк профінансував 412 проектів на суму 9,7 млрд євро, в 2016 - 378 проектів на 9,4 млрд євро. Чистий процентний дохід ЄБРР знизився в 2017 році до 754 млн євро з 774 млн євро роком раніше.

Нагадаємо, раніше в ЄБРР заявили, що Україні необхідно забезпечити надійність поставок енергії, доступність енергоресурсів, досягти енергетичної незалежності та ролі гравця на ринку газу і надійного транзитера.

Українські Національні Новини

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