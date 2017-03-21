Е.Соболев анонсировал заседание Антикоррупционного комитета относительно аудитора НАБУ

"Я буду предлагать своему комитету собраться завтра. Мы всегда собираемся по средам в 15 часов... Если говорить об аудиторе НАБУ, я предложу 2 варианта на рассмотрение членам комитета. Первый вариант - подтвердить новым голосованием нашу рекомендацию назначить Роберта Сторча. Я был удивлен, когда он согласился, чтобы мы его номинировали. Он проверяет Интерпол, проверяет ФБР... Если на это не будет силы воли у членов Комитета, тогда я предложу заново объявить конкурс", - заявил Е.Соболев.

Отвечая на вопрос, может ли кандидатура Брауна снова появиться на комитете, Е.Соболев сказал: "Теоретически клептократия может все, но мое впечатление, что они поломаны. Думаю, что многие из них задумались о своих дальнейших отношениях с правительством США".

Е.Соболев отметил, что "очень рад, что у депутатов нашлись силы, нашлось понимание, что не надо себя в коррупционную могилу затягивать и большинство депутатов не поддержали это скандальное решение о назначении аудитором НАБУ человека, который "обслуживала" российских олигархов".

Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.