Е.Соболев анонсировал заседание Антикоррупционного комитета относительно аудитора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев будет предлагать провести заседание комитета завтра в 15:00 относительно рассмотрения вопроса о кандидатах на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он заявил в интервью журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Я буду предлагать своему комитету собраться завтра. Мы всегда собираемся по средам в 15 часов... Если говорить об аудиторе НАБУ, я предложу 2 варианта на рассмотрение членам комитета. Первый вариант - подтвердить новым голосованием нашу рекомендацию назначить Роберта Сторча. Я был удивлен, когда он согласился, чтобы мы его номинировали. Он проверяет Интерпол, проверяет ФБР... Если на это не будет силы воли у членов Комитета, тогда я предложу заново объявить конкурс", - заявил Е.Соболев.
Отвечая на вопрос, может ли кандидатура Брауна снова появиться на комитете, Е.Соболев сказал: "Теоретически клептократия может все, но мое впечатление, что они поломаны. Думаю, что многие из них задумались о своих дальнейших отношениях с правительством США".
Е.Соболев отметил, что "очень рад, что у депутатов нашлись силы, нашлось понимание, что не надо себя в коррупционную могилу затягивать и большинство депутатов не поддержали это скандальное решение о назначении аудитором НАБУ человека, который "обслуживала" российских олигархов".
Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.