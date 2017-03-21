Є.Соболєв анонсував засідання Антикорупційного комітету щодо аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв пропонуватиме провести засідання комітету завтра о 15.00 з розгляду питання щодо кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це він заявив в інтерв’ю журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Я буду пропонувати своєму комітету зібратися завтра. Ми завжди збираємося по середах о 15 годині...Якщо говорити про аудитора НАБУ, я запропоную 2 варіанти на розгляд членам комітету. Перший варіант — підтвердити новим голосуванням нашу рекомендацію призначити Роберта Сторча. Я був здивований, коли він погодився, щоби ми його номінували. Він перевіряє Інтерпол, перевіряє ФБР...Якщо на це не буде сили волі у членів Комітету, тоді я запропоную наново оголосити конкурс", - заявив Є.Соболєв.
Відповідаючи на питання, чи може кандидатура Брауна знову з’явитися на комітеті, Соболєв сказав: “Теоретично клептократія може все, але моє враження, що вони поламані. Думаю, що багато з них задумалися про свої подальші стосунки із урядом США”.
Є.Соболєв зазначив, що “дуже радий, що у депутатів знайшлися сили, знайшлося розуміння, що не треба себе у корупційну могилу затягувати і більшість депутатів не підтримала це скандальне рішення про призначення аудитором НАБУ людину, яка "обслуговувала" російських олігархів”.
Нагадаємо, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.