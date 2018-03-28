Ярмоленко приступил к первым тренировкам после травмы сухожилия

Сейчас Ярмоленко провел индивидуальную тренировку с фитнес-тренером Андреасом Беком, но в ближайшие дни должен приступить к тренировкам с командой. Пока украинец работал с мячом, выполнял беговые упражнения и прыжки.

“Хорошо, что Ярмоленко вернулся к тренировкам, но потребуется некоторое время на возвращение его формы. Надеюсь, что Андрей сможет принять участие в оставшихся матчах сезона”, - подчеркнул коуч" шмелей “Петер Штегер.

Добавим, что в нынешней кампании в составе “шмелей” Ярмоленко сыграл 24 поединка в которых забил шесть раз и отдал 5 голевых ассистов.