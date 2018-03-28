Ярмоленко приступив до перших тренувань після травми сухожилля
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Український півзахисник дортмундської “Борусії” Андрій Ярмоленко повернувся на тренувальне поле, повідомляє УНН з посиланням на “Ruhr Nachrichten”.
Наразі Ярмоленко провів індивідуальне тренування з фітнес-тренером Андреасом Беком, але в найближчі дні повинен приступити до тренувань з командою. Поки українець працював з м’ячем, виконував бігові вправи та стрибки.
“Добре, що Ярмоленко повернувся до тренувань, але буде потрібно якийсь час на повернення його форми. Сподіваюся, що Андрій зможе взяти участь в останніх матчах сезону”, — наголосив коуч “джмелів” Петер Штегер.
Додамо, що у нинішній кампанії у складі “джмелів” Ярмоленко відіграв 24 поєдинки в яких забив шість разів і віддав 5 гольових асистів.