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Японцы получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Японцы получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Киев  •  УНН

 • 10740 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство здравоохранения Японии получило антитела, нейтрализующие коронавирус, передает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Антитела, нейтрализующие COVID-19, были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама. Речь идет о 8 людях.

Теперь Минздрав Японии занят исследованием этих антител.

Напоминается, что в прошлом месяцев Минздрав Японии обнародовал результаты ИФА-тестирования жителей страны на наличие антител к COVID-19. Тестирование было проведено в Токио, Осаке и Мияги. В целом методом ИФА было протестировано 7 тыс. 950 человек, а наличие антител выявили у 8 человек.

Напомним, что в итальянском эпицентре вспышки СOVID-19 более половины жителей имеют антитела к вирусу. Так ИФА-тестирование показало, что иммунитет к коронавирусу появился у 57% жителей города Бергамо.

Как сообщал УНН, в Украине также анонсировали массовое тестирование населения методом ИФА. По оценкам главного санитарного врача, в стране может быть около 132 тыс. инфицированных. 

Отметим, что Украина стала пятой страной в мире, которая разработала собственные ИФА-тесты.

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