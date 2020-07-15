Японцы получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство здравоохранения Японии получило антитела, нейтрализующие коронавирус, передает УНН со ссылкой на The Japan Times.
Антитела, нейтрализующие COVID-19, были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама. Речь идет о 8 людях.
Теперь Минздрав Японии занят исследованием этих антител.
Напоминается, что в прошлом месяцев Минздрав Японии обнародовал результаты ИФА-тестирования жителей страны на наличие антител к COVID-19. Тестирование было проведено в Токио, Осаке и Мияги. В целом методом ИФА было протестировано 7 тыс. 950 человек, а наличие антител выявили у 8 человек.
Напомним, что в итальянском эпицентре вспышки СOVID-19 более половины жителей имеют антитела к вирусу. Так ИФА-тестирование показало, что иммунитет к коронавирусу появился у 57% жителей города Бергамо.
Как сообщал УНН, в Украине также анонсировали массовое тестирование населения методом ИФА. По оценкам главного санитарного врача, в стране может быть около 132 тыс. инфицированных.
Отметим, что Украина стала пятой страной в мире, которая разработала собственные ИФА-тесты.