Японці отримали антитіла, що нейтралізують коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Японії отримало антитіла, що нейтралізують коронавірус, передає УНН з посиланням на The Japan Times.
Антитіла, що нейтралізують COVID-19, були виявлені під час ІФА-тестування пасажирів, які прилетіли в аеропорт Йокогами. Йдеться про 8 людей.
Тепер МОЗ Японії зайнятий дослідженням цих антитіл.
Нагадується, що в минулому місяці МОЗ Японії оприлюднило результати ІФА-тестування жителів країни на наявність антитіл до COVID-19. Тестування було проведено в Токіо, Осаці і Міягі. В цілому методом ІФА було протестовано 7 тис. 950 осіб, а наявність антитіл виявили у 8 осіб.
Нагадаємо, що в італійському епіцентрі спалаху СOVID-19 понад половина жителів мають антитіла до вірусу. Так ІФА-тестування показало, що імунітет до коронавірусу з'явився у 57% жителів міста Бергамо.
Як повідомляв УНН, в Україні також анонсували масове тестування населення методом ІФА. За оцінками головного санітарного лікаря, у країні може бути близько 132 тис. інфікованих.
Відзначимо, що Україна стала п'ятою країною в світі, яка розробила власні ІФА-тести.