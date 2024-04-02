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Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды
Японское виски теперь должно производиться с использованием только местной воды и выдерживаться в бочках в Японии не менее 3 лет для борьбы с подделками и защиты имиджа настоящего японского виски.
2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги
Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога. Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины.
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду
Беспилотники Watchkeeper, состоящие на вооружении британских ВВС, не могут летать в неблагоприятных погодных условиях и пока не используются.
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев
Четверо иностранцев из Великобритании, Ирландии, Польши и Австралии, сотрудники неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", погибли в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю в Дейр-аль-Бале, сектор Газа, вместе с их палестинским водителем.
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев
Румыния прекратила оказывать финансовую помощь украинским беженцам в 2024 году из-за бюджетных ограничений, хотя ранее предлагала программы поддержки в 2023 году.
Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп внес 175 миллионов долларов залога по делу о мошенничестве, связанном с оценкой активов Trump Organization.
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов
Десятки дельфинов погибли в Черном море вблизи оккупированного Крыма, Новороссийска и побережья Краснодарского края России в марте 2024 года из-за военных действий, причем некоторые из них имели признаки повреждения гидролокаторов, а общее количество погибших животных с марта 2022 года достигло 50 000.
В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera
Парламент Израиля одобрил закон, позволяющий правительству временно запретить иностранным новостным сетям, таким как "Аль-Джазира", работать в Израиле, если они представляют угрозу национальной безопасности.
Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах
Лидер турецкой оппозиции Мехмет Палаз погиб после обвала балкона, когда праздновал свою победу на местных выборах.