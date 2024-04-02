Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  105886 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  106130 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  109952 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  149337 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105590 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228154 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192436 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191486 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  426560 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140352 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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21 марта 2024, 11:56  •  753195 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  697053 просмотра

Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

Японское виски теперь должно производиться с использованием только местной воды и выдерживаться в бочках в Японии не менее 3 лет для борьбы с подделками и защиты имиджа настоящего японского виски.

Экономика •   •  7715 просмотра
Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги

Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога. Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины.

УНН Lite •   •  6168 просмотра
2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги

Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Беспилотники Watchkeeper, состоящие на вооружении британских ВВС, не могут летать в неблагоприятных погодных условиях и пока не используются.

Война •   •  9725 просмотра
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

Четверо иностранцев из Великобритании, Ирландии, Польши и Австралии, сотрудники неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", погибли в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю в Дейр-аль-Бале, сектор Газа, вместе с их палестинским водителем.

Война •   •  9433 просмотра
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила оказывать финансовую помощь украинским беженцам в 2024 году из-за бюджетных ограничений, хотя ранее предлагала программы поддержки в 2023 году.

Общество •   •  13380 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес 175 миллионов долларов залога по делу о мошенничестве, связанном с оценкой активов Trump Organization.

политика •   •  11342 просмотра
Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.

Война •   •  13164 просмотра
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

Десятки дельфинов погибли в Черном море вблизи оккупированного Крыма, Новороссийска и побережья Краснодарского края России в марте 2024 года из-за военных действий, причем некоторые из них имели признаки повреждения гидролокаторов, а общее количество погибших животных с марта 2022 года достигло 50 000.

Общество •   •  12471 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

Парламент Израиля одобрил закон, позволяющий правительству временно запретить иностранным новостным сетям, таким как "Аль-Джазира", работать в Израиле, если они представляют угрозу национальной безопасности.

политика •   •  11876 просмотра
В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

Лидер турецкой оппозиции Мехмет Палаз погиб после обвала балкона, когда праздновал свою победу на местных выборах.

политика •   •  11743 просмотра
Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах