Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

Япония ужесточила правила производства национального виски для борьбы с подделками. С 1 апреля 2024 года для того, чтобы называть алкогольную продукцию "японским виски", необходимо соблюдать ряд правил, среди которых использование при производстве только местной воды. Об этом пишет France24, передает УНН.

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Еще одним требованием, соблюдение которого теперь необходимо для признания виски японским, является его выдержка в сыром виде в бочках на территории страны в течение не менее трех лет.

Одобренные изменения связывают с тем, что на фоне резкого роста популярности и подорожания японского виски многие иностранные производители маркируют свои спиртные напитки как произведенные в Японии, не имея к Японии никакого отношения. Отмечается, что хотя санкции для нарушителей пока не предусмотрены, бизнес в стране приветствовал новый отраслевой стандарт как способ защитить имидж своей продукции.

Отмечается, что объем экспорта японского виски с 2012 по 2022 год вырос в 14 раз и достиг $370 млн.

Подобные требования по использованию местной воды и бочек для выдержки применяют производители и из других регионов, например, шотландские.

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