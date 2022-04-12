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Япония ввела санкции против дочерей путина и лаврова

Киев • УНН

 • 191884 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Япония ввела дополнительные санкции против россии во вторник, заморозив активы 398 граждан рф, включая двух взрослых дочерей президента владимира путина Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Японии сообщает CNN, пишет УНН.

Япония ввела санкции против дочерей путина и лаврова

Детали

Согласно сообщению, новые ограничительные меры также касаются членов семьи министра иностранных дел россии сергея лаврова, а именно его жены Марии Лавровой и дочери Екатерины Винокуровой.

Дополнение

Япония последовательно расширяла свои санкции против россии с начала вторжения рф в Украину, включая запрет на российский импорт, такой как уголь и водка, сокращения новых инвестиций в россию и замораживание активов, принадлежащих крупным банкам.

Другие страны, включая США и Великобританию, также ввели санкции против семьи путина и лаврова.

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