Японія ввела санкції проти дочок путіна та лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Японія ввела додаткові санкції проти росії у вівторок, заморозивши активи 398 громадян рф, включаючи двох дорослих дочок президента володимира путіна, Катерину Тихонову та Марію Воронцову, з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Японії повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, нові обмежувальні заходи також стосуються членів сім'ї міністра закордонних справ росії сергія лаврова, а саме його дружини Марії Лаврової та доньки Катерини Винокурової.
Доповнення
Японія послідовно розширювала свої санкції проти росії з початку вторгнення рф в Україну, включаючи заборону на російський імпорт, такий як вугілля та горілка, скорочення нових інвестицій у росію та заморожування активів, що належать великим банкам.
Інші країни, включаючи США та Велику Британію, також запровадили санкції проти сімей путіна та лаврова.